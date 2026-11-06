Il Lazio conquista Londra al World Travel Market

Lo spazio espositivo

Il ful-cro dell’attività è stato il Padiglione Enit Italia, all’interno del quale la Regione ha allestito un proprio spazio espositivo. Qui hanno trovato posto numerose tra le più qualificate imprese laziali del settore incoming, quelle che lavorano per portare visitatori stranieri sul territorio: per loro Londra si è trasformata in un’importante occasione di incontro e di confronto B2B con buyer e professionisti arrivati da tutto il mondo. Accanto alle aziende erano presenti le Destination Ma- nagement Organization (Dmo) del territorio, con proposte costruite attorno a quattro filoni – outdoor, cultura, paesaggio ed enogastronomia – particolarmente interessanti per il mercato anglosassone.

Le parole di Palazzo

«Essere al WTM di Londra – ha dichiarato l’assessore regionale al Turismo, Elena Palazzo – significa investire concretamente nella capacità del Lazio di competere sui mercati internazionali e di attrarre nuovi flussi turistici. Vogliamo raﬀ orzare il posizionamento del nostro nuovo brand e offrire una vetrina di prestigio a borghi e aree interne. L’internazionalizzazione è una leva fondamentale della nostra strategia di promozione turistica: dobbiamo far conoscere sempre di più il Lazio nel mondo e raccontare la straordinaria varietà della sua oﬀerta». Parole che fotografano il senso dell’operazione: non una semplice vetrina, ma un investimento sulla competitività del sistema turistico regionale. Dietro la missione londinese c’è dunque un’idea precisa di sviluppo, che punta a spingere lo sguardo dei viaggiatori oltre le mete più note e oltre i mesi di alta stagione. «La nostra visione – ha proseguito Palazzo – è quella di un Lazio che non si esaurisce nella sua Capitale. Lavoriamo per favorire la delocalizzazione e la destagionalizzazione dei flussi, distribuendo le opportunità turistiche durante tutto l’anno e su tutto il territorio regionale».

Esperienza immersiva

Allo stand regionale l’innovazione è diventata parte integrante delracconto. Grazie a visori 3D e strumenti di realtà virtuale, buyer e visitatori hanno potuto vivere un’esperienza immersiva alla scoperta delle destinazioni laziali, conoscendo in modo inedito le bellezze e le attrattive del territorio. Uno strumento capace di accorciare le distanze e di trasformare lo stand in una fi nestra aperta sull’intera regione, anche sulle località meno conosciute dal grande pubblico internazionale. Il programma della partecipazione regionale si è poi arricchito di uno speciale evento di networking e promozione rivolto a professionisti del settore, rappresentanti della stampa e blogger londinesi. Un appuntamento che ha scommesso sul legame tra il grande schermo e la promozione turistica. «Abiamo scelto di utilizzare il cinema come chiave di racconto del nostro territorio – ha concluso l’assessore Palazzo – perché rappresenta un linguaggio universale, capace di unire culture e generazioni diverse. La promozione turistica passa anche dalla capacità di emozionare, creare connessioni e trasformare la curiosità in desiderio di viaggio».