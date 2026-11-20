Oltre 2,87 milioni di euro per i progetti turistici e sportivi dei Comuni del Lazio e dei Municipi di Roma Capitale . Li mette sul piatto la delibera approvata il 19 novembre dalla Giunta regionale, che individua le iniziative ammesse a finanziamento e vara lo schema di Accordo di collaborazione con cui Regione e amministrazioni locali le porteranno a compimento. Lo stanziamento complessivo è di 2.870.092,10 euro, da distribuire su oltre novanta progetti promossi dai Comuni del Lazio e dai Municipi di Roma Capitale. «Turismo e sport sono due leve fondamentali per promuovere le eccellenze locali e creare nuove opportunità di crescita», spiega l’ assessore regionale al Turismo, Sport, Ambiente, Cambiamenti climatici, Transizione energetica e Sostenibilità, Elena Palazzo . «Con questo provvedimento diamo forza alla strategia che riconosce nei Comuni i protagonisti della valorizzazione del territorio, mettiamo a loro disposizione risorse importanti e confermiamo la volontà della Regione di essere al loro fianco».

I PROGETTI

Sul versante turistico le iniziative finanziate sono molto diverse tra loro: si va dalla valorizzazione delle tradizioni e delle produzioni enogastronomiche alla promozione dei borghi, dai percorsi naturalistici e culturali fino ai festival e alle manifestazioni all’aria aperta. Sul fronte sportivo, invece, il sostegno riguarda eventi e iniziative diffuse sul territorio, ma anche interventi per migliorare gli spazi destinati alla pratica sportiva. Due binari distinti che, nelle intenzioni della Regione, rispondono a un unico obiettivo: dare ai territori strumenti concreti per farsi conoscere e per attrarre visitatori anche fuori dai periodi di maggiore affluenza. «Per il turismo vogliamo così proseguire il nostro impegno per la promozione di tutto il Lazio, sostenendo le identità e le specificità dei Comuni e contribuendo alla destagionalizzazione dei flussi», sottolinea Palazzo. «Con lo sport puntiamo a favorire partecipazione, aggregazione e iniziative capaci di generare ricadute positive anche sull’economia locale».

I CRITERI

Tra i parametri di valutazione figurano la coerenza con il Piano triennale del Turismo 2025-2027, la valorizzazione delle aree interne, l’accessibilità e l’inclusione, la promozione del Brand Lazio e l’aderenza alla programmazione sportiva regionale. Il finanziamento comprende quindi iniziative turistiche e sportive valutate anche in rapporto agli obiettivi della programmazione regionale. Altrettanto rilevante è la parte procedurale. Lo schema di Accordo di collaborazione approvato dalla Giunta riguarda la collaborazione tra Regione e amministrazioni locali per la realizzazione delle iniziative ammesse. «Non solo finanziamo le iniziative, ma rendiamo anche più agevole il lavoro insieme alle amministrazioni, con modalità di collaborazione chiare e condivise», osserva l’assessore. «Il nostro obiettivo è quello di continuare a fare squadra con le amministrazioni locali e costruire una rete di opportunità che coinvolga tutte le province, i borghi, le città e le aree interne».

LA VETRINA

Alla valorizzazione dei territori si affianca un secondo intervento regionale, dedicato alla promozione turistica in Italia e all’estero. Su proposta di Palazzo, la Giunta ha infatti dato il via libera al calendario 2027 delle fiere, delle borse turistiche e delle manifestazioni promozionali in Italia e all’estero. L’obiettivo dichiarato è rafforzare il posizionamento della destinazione Lazio sui mercati nazionali e internazionali, sostenere la competitività delle imprese del comparto e promuovere in modo integrato le eccellenze regionali.

Il programma si inserisce negli obiettivi del Piano turistico triennale e punta a consolidare la diversificazione dell’offerta, valorizzando enogastronomia, turismo religioso, naturalistico, culturale, sportivo e sostenibile. Accanto alla presenza negli stand sono previste attività di promozione e commercializzazione come educational tour, fam trip, workshop e incontri B2B con gli operatori. «Con l’approvazione del calendario fieristico 2027 confermiamo la volontà di investire con determinazione nella promozione del Lazio sui principali mercati turistici nazionali e internazionali», dichiara Palazzo. «Nel corso di questi anni stiamo vedendo che le fiere rappresentano uno strumento fondamentale per creare nuove opportunità di business per le nostre imprese, consolidare i rapporti con gli operatori del settore e intercettare nuovi flussi turistici». L’assessore rivendica la scelta di puntare sui mercati più strategici e sui segmenti in maggiore crescita, «senza mai perdere di vista la nostra identità». E indica nel nuovo brand regionale uno degli strumenti per rendere il Lazio «una destinazione riconoscibile nel mondo», con una strategia che, conclude, «mette al centro le imprese, le comunità locali e la crescita sostenibile dell’intero sistema turistico laziale».