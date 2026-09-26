All’Appia Antica, nel cuore di Roma, l’attività fisica ha abbracciato la natura
Oltre 50 realtà sportive al Parco della Caffarella nel giorno dello Sportcity Day. Una domenica di prove gratuite, esibizioni, cultura e promozione
Ci sono luoghi in cui lo sport sembra trovare la sua dimensione più autentica, e la Caffarella, nel Parco Regionale dell’Appia Antica di Roma, è uno di questi. Domenica scorsa, tra prati, sentieri e rovine che raccontano duemila anni di storia, è andato in scena il Villaggio di Promozione Sportiva, un’intera giornata gratuita dedicata al movimento e al benessere. L’appuntamento rientrava nel progetto Natura e Movimento promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e coincideva con lo Sportcity Day, la giornata nazionale di promozione dello sport che ha coinvolto oltre 200 città. Dietro l’organizzazione la grande squadra del CONI Lazio con Federazioni sportive, Discipline associate e Enti di Promozione sportiva, affi ancati dal Parco Regionale dell’Appia Antica, Regione Lazio, Sport e Salute e CIP Lazio. La forza della formula è stata nella semplicità: porte aperte a tutti e istruttori qualifi cati che hanno interagito per tutto il giorno con persone di ogni età facendogli praticare oltre cinquanta diff erenti discipline sportive durante la giornata. Atletica e badminton, basket e pugilato, arrampicata sportiva, golf, hockey, tennis tavolo, pallavolo, scherma, pentathlon moderno, sport acquatici e così via: chiunque ha potuto provare una disciplina nuova, magari quella mai avvicinata per timidezza o mancanza di occasioni. Sul palco centrale, poi, si sono alternate esibizioni di danza, ginnastica e arti marziali curate dalle realtà del territorio, mentre i gazebo di associazioni solidali e culturali hanno tenuto insieme la parte più sociale della manifestazione. Il Parco dell’Appia Antica ha completato l’off erta con visite guidate per conoscere un territorio.
Le parole di Cochi
«Alla Caffarella abbiamo organizzato una grande giornata di sport per tutti – le parole di Alessandro Cochi, presidente Coni Lazio -. Centinaia di giovani e meno giovani hanno partecipato con entusiasmo alla giornata, realizzata grazie ad una stretta alleanza tra il Mase con il suo progetto Natura e Movimento, la Fondazione Sportcity e il suo ormai affermato Sportcity Day, il Parco Regionale dell’Appia Antica e la Regione Lazio, che è sempre al nostro fi anco durante l’anno nella promozione sportiva sul territorio. Giornate come queste fanno il bene della comunità perché permettono ai giovani di lasciare per qualche ora gli smartphone spenti e stare insieme alle famiglie a praticare sport, e agli anziani di riscoprire luoghi meravigliosi come questo parco attraverso il movimento sano promosso dalle federazioni sportive, le discipline associate e gli enti di promozione sportiva».
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