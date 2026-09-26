All’Appia Antica, nel cuore di Roma, l’attività fisica ha abbracciato la natura

Ci sono luoghi in cui lo sport sembra trovare la sua dimensione più autentica, e la Caffarella, nel Parco Regionale dell’Appia Antica di Roma, è uno di questi. Domenica scorsa, tra prati, sentieri e rovine che raccontano duemila anni di storia, è andato in scena il Villaggio di Promozione Sportiva, un’intera giornata gratuita dedicata al movimento e al benessere. L’appuntamento rientrava nel progetto Natura e Movimento promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e coincideva con lo Sportcity Day, la giornata nazionale di promozione dello sport che ha coinvolto oltre 200 città. Dietro l’organizzazione la grande squadra del CONI Lazio con Federazioni sportive, Discipline associate e Enti di Promozione sportiva, affi ancati dal Parco Regionale dell’Appia Antica, Regione Lazio, Sport e Salute e CIP Lazio. La forza della formula è stata nella semplicità: porte aperte a tutti e istruttori qualifi cati che hanno interagito per tutto il giorno con persone di ogni età facendogli praticare oltre cinquanta diff erenti discipline sportive durante la giornata. Atletica e badminton, basket e pugilato, arrampicata sportiva, golf, hockey, tennis tavolo, pallavolo, scherma, pentathlon moderno, sport acquatici e così via: chiunque ha potuto provare una disciplina nuova, magari quella mai avvicinata per timidezza o mancanza di occasioni. Sul palco centrale, poi, si sono alternate esibizioni di danza, ginnastica e arti marziali curate dalle realtà del territorio, mentre i gazebo di associazioni solidali e culturali hanno tenuto insieme la parte più sociale della manifestazione. Il Parco dell’Appia Antica ha completato l’off erta con visite guidate per conoscere un territorio.