Benessere e sostenibilità: le aree protette italiane diventano palestre a cielo aperto

Muoversi nella natura per conoscerla, rispettarla e proteggerla. È questa la filosofia di "Natura e Movimento", il progetto promosso dalla Direzione Generale Tutela della Biodiversità e del Mare del MASE per avvicinare i cittadini alle aree protette attraverso attività motorie, esperienze sensoriali e percorsi di educazione ambientale . Un'iniziativa che ha trasformato parchi e riserve in luoghi di incontro, benessere e partecipazione. La prima fase ha coinvolto oltre trenta realtà territoriali, valorizzando il patrimonio naturale come risorsa da vivere e tutelare, ha spiegato il sottosegretario all'Ambiente Claudio Barbaro , con delega alle aree protette.

Da Tor Paterno alla Murgia

Nell'AMP Marina Protetta Secche di Tor Paterno, il centro visite Officine del Mare ha accolto famiglie, giovani e cittadini in un percorso che ha intrecciato movimento e scoperta degli ecosistemi marini. Una scuola di immersione subacquea, una zip-line dedicata ai più piccoli e immersioni virtuali in 3D hanno affiancato laboratori sulla biodiversità costiera. Dall'osservazione di conchiglie e posizionamento alla scoperta dei microrganismi, fino agli approfondimenti su plastica e microplastiche, ogni esperienza ha offerto l'opportunità di conoscere la fragilità dell'ambiente marino e l'importanza di comportamenti sostenibili. «Le aree protette non sono soltanto scrigni di biodiversità, ma spazi primari per la salute, il benessere e l'educazione delle comunità», ha sottolineato Marco Visconti, presidente di RomaNatura. Anche il Parco Nazionale dell'Alta Murgia ha mostrato come l'attività fisica possa diventare uno strumento per conoscere il territorio. Circa 500 visitatori hanno partecipato a un programma che ha spaziato dal trekking all'orienteering, dalla corsa campestre al tiro con l'arco e al birdwatching, con percorsi dedicati alla scoperta del patrimonio carsico e preistorico. I più piccoli sono stati protagonisti di laboratori tattili, imparando a catalogare i fossili del Cretaceo. Realtà virtuale e osservazioni astronomiche hanno completato il programma. «Il grande successo della manifestazione testimonia quanto il nostro territorio si presti a essere vissuto come una palestra a cielo aperto», ha spiegato Nicola Lotito, commissario del Parco Nazionale dell'Alta Murgia. Due territori differenti, un'unica visione: fare della natura un'esperienza accessibile e condivisa, nella quale il movimento diventi occasione di scoperta e la conoscenza il primo passo verso la tutela.