Valerio Vermiglio: «Sport e natura, un binomio vincente per riscoprire se stessi»

I ricordi di Valerio Vermiglio , 17 titoli nazionali, 6 internazionali e una colonna della Nazionale con la quale è stato Campione del Mondo: «Per me natura e sport sono sempre stati la stessa cosa. Sono cresciuto a Messina, in un periodo in cui stare all'aria aperta era la normalità. La mattina facevo attività motoria a scuola, il pomeriggio giocavo a pallavolo all'oratorio e, appena tornavo a casa, il nostro "campo da gioco" diventava il grande cortile del condominio, tra pini marittimi e spazi dove correre fino al tramonto».

La pallavolo che dialoga con l'ambiente

"Il mio legame con la natura va ben oltre l'attività sportiva. È il luogo in cui, ancora oggi, riesco a ritrovare serenità, lucidità e prospettiva quando mi trovo ad affrontare momenti particolarmente impegnativi. La natura non serve solo a ricaricare le energie fisiche. Ti aiuta a mettere ordine nei pensieri, a ridimensionare le difficoltà e a ritrovare fiducia quando sembra venir meno. È una presenza silenziosa, ma spesso decisiva nei momenti più importanti della nostra vita. La pallavolo è uno degli sport che riesce a dialogare meglio con l'ambiente, perché sa adattarsi ai luoghi senza perdere la propria identità. La stessa disciplina può essere praticata sulla sabbia con il beach volley, nei prati con il green volley o sulla neve con lo snow volley. Cambia il terreno, cambia il paesaggio, cambiano le condizioni, ma restano immutati i valori dello sport. Ogni ambiente ti chiede qualcosa di diverso: il vento modifica la traiettoria della palla, il sole condiziona la visuale, la sabbia rende ogni salto più faticoso, la neve richiede equilibrio e capacità di adattamento. È l'atleta che deve imparare a leggere l'ambiente e non il contrario". E il ricordo di Vermiglio su un'azione specifica fatta a tutela dell'ambiente: «Se penso a un gesto concreto, mi viene in mente quello che facevamo da ragazzi al termine di ogni partita. Prima di andare via raccoglievamo bottiglie, cartacce, sistemavamo la rete e tutta l'attrezzatura utilizzata. Nessuno ce lo imponeva. Era semplicemente il modo in cui eravamo stati educati: lasciare un luogo esattamente come lo avevamo trovato era una forma spontanea di rispetto e di gratitudine. Oggi, nel mio ruolo di Manager della Sostenibilità nello Sport, cerco di trasformare quella cultura in un modo concreto di progettare e vivere gli eventi sportivi».