Per chi vive lo sport come un’ esperienza profonda , la natura non è solo uno scenario: è parte integrante del percorso , delle emozioni e persino del modo di stare al mondo. È il sentimento che emerge con forza dalle parole di Giulia Ghiretti , campionessa paralimpica, mondiale ed europea per la quale l’acqua rappresenta molto più di un luogo di allenamento : è uno spazio di libertà, autonomia e riconnessione con il proprio corpo . Il suo legame con l’ambiente nasce proprio da questa consapevolezza . Dalla preoccupazione per la qualità delle acque in cui si gareggia, fino ai piccoli gesti quotidiani come portare sempre con sé la borraccia , la campionessa racconta un rapporto viscerale con la natura : un rifugio, una fonte di equilibrio e un impegno concreto da condividere. Perché proteggere l’ambiente , spiega, significa anche garantire un futuro più pulito e sostenibile alle generazioni che verranno.

Natura e movimento: un binomio sempre più apprezzato dagli sportivi...

«Per me è un binomio naturale, direi essenziale: il mio sport è muoversi in acqua, il mio habitat: è dove posso stare senza nessun ausilio, perché in acqua, che io ci vada per nuotare o per diletto, ci sto sola con il mio corpo, senza carrozzina. Ovviamente la carrozzina è lo strumento indispensabile per la mia autonomia nella quotidianità, ma lasciarla a bordo vasca, ogni tanto, mi rimette in connessione con il mio corpo».

Quali affinità ci sono tra il tuo sport e l’ambiente?

«Io nuoto in piscina, ma c’è anche il nuoto nelle acque libere, in mezzo alla natura. Ho soff erto molto, per esempio a Parigi, durante le Olimpiadi, quando ho letto che le gare venivano rimandate per la presenza, con dati sopra la norma, di sostanze nocive per l’uomo e per l’ambiente. Bisogna avere rispetto per la natura, perché è da un ambiente pulito che ci garantiamo un futuro per noi e per le future generazioni».

Al di là dello sport, parlaci del tuo legame con la natura.

«Un rapporto viscerale. Vivo alle porte di Parma, in campagna, in mezzo ai campi e di fi anco a una stalla con tanti animali. Il mio nido, il rifugio nel cuore della natura dove voglio arrivare ogni sera. Appena posso scappo al mare, per guardare l’orizzonte e percepire che lì il mio sguardo si perde e la mia anima si spalanca. Respiro meglio, mi sento parte di qualcosa più grande di me che dobbiamo preservare e proteggere. La natura, spesso, detta anche il mio umore: se è vicina, sto bene, se è lontana, mi manca».

Ricordi un’azione specifica che hai fatto a tutela dell’ambiente?

«Un gesto piccolo, che però ripeto a ogni allenamento, è mettere la borraccia nella borsa insieme alla cuffia e agli occhialini. Ho iniziato così, per evitare di comprare una bottiglietta d’acqua ogni volta che andavo in piscina. Ormai preparo tutto insieme e non ci penso quasi più. Se conto quante volte entro in acqua in una stagione, però, le bottigliette risparmiate sono parecchie. In generale, sono sempre cresciuta con l’insegnamento dei miei genitori di rispettare l’ambiente, dalle cartacce da non buttare per terra alla raccolta differenziata, passando per le attenzioni quotidiane. Penso che ognuno debba fare la sua parte».