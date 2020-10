Meteo serie A, un weekend all'insegna del bel tempo sulle partite della 4ª giornata

Torna il bel tempo sulla serie A per la 4ª giornata del campionato di calcio che riparte dopo lo stop delle Nazionali. Nessuna partita tra quelle in programma tra Sabato, Domenica e Lunedì verrà compromessa dal maltempo: le condizioni meteorologiche saranno ideali per lo svolgimento dei match su tutti i campi.

Sarà una giornata molto importante visti i big match che vedranno affrontarsi negli scontri diretti alcune tra le big della serie A: si inizia subito con due gare di lusso nel pomeriggio di Sabato, Napoli-Atalanta e il derby di Milano Inter-Milan. A Napoli il tempo sarà un po' incerto con qualche possibile debole rovescio di pioggia, ma nulla di preoccupante. La temperatura sarà di +18°C. Un po' più freddo ma cielo poco nuvoloso a Milano per il Derby della Madonnina.

Condizioni climatiche ideali anche a Genova per Sampdoria-Lazio e in Calabria per un Crotone-Juventus che si disputerà con +19°C.

Bel tempo anche nelle partite di Domenica: Bologna-Sassuolo, Spezia-Fiorentina, Torino-Cagliari, Udinese-Parma e Roma-Benevento. Poco nuvoloso e clima mite, infine, al Bentegoti per il posticipo di lunedì sera tra Verona e Genoa.