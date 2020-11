Allerta Meteo sulla serie A: Crotone-Lazio ad alto rischio per la pioggia

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, torna in campo la serie A per l'8ª giornata di campionato. Attenzione, però, alle condizioni meteorologiche: è arrivato il maltempo sull'Italia e Crotone-Lazio, la prima partita del weekend in programma per le 15:00 di Sabato, è a rischio per la pioggia torrenziale che cadrà sulla città pitagorica per tutta la giornata. Sulla Calabria jonica diluvia da ieri sera e le due squadre proveranno a scendere in campo in ogni caso sotto la pioggia battente. Soltanto un ottimo drenaggio del terreno di gioco potrebbe consentire il regolare svolgimento del match, comunque in condizioni meteorologiche estreme, non solo per la forte pioggia ma anche per il freddo vento di grecale che soffierà su Crotone con raffiche superiori ai 40km/h da Nord/Est.

In base alle previsioni meteo, negli altri due anticipi di Sabato sera, Spezia-Atalanta delle 18 e Juventus-Cagliari alle 20:45, avremo cielo completamente sgombero da nubi ma un clima particolarmente freddo, per la prima volta invernale da inizio stagione. A La Spezia si giocherà con +8°C, a Torino addirittura con appena +2°C.

Freddo anche Domenica per gli altri match della giornata, ma almeno stavolta splenderà ovunque il sole. Alle 12:30 andrà in scena Fiorentina-Benevento: cielo sereno, forte vento di bora, +9°C.

Alle 15:00 avremo Inter-Torino a San Siro: il clima sarà anche qui particolarmente freddo, anche se il cielo si manterrà poco nuvoloso ma avremo +8°C. Il vento sarà comunque assente, e le condizioni meteorologiche più adatte a giocare a calcio rispetto al ventaccio di Firenze.

Sempre alle 15:00 avremo Roma-Parma (cielo sereno con +13°C), Sampdoria-Bologna (cielo sereno, +11°C) e Verona-Sassuolo (cielo sereno, +8°C).

Più freddo a Udine per Udinese-Genoa in programma alle 18:00: si giocherà con +2°C.

Infine a concludere il quadro della giornata sarà il big match di domenica sera tra le due squadre che hanno fatto più punti, Napoli e Milan, si disputerà con cielo nuvoloso, +10°C e forte vento di grecale al San Paolo, in una partita particolarmente affascinante perchè non valeva il primo posto in classifica dai tempi della grande sfida tra Maradona e Van Basten.