Roma, caldo anomalo a novembre: la spiegazione del meteorologo

La spiegazione del meteorologo

Una situazione questa che si è verificata già nel 2016, come spiega il meteorologo Lorenzo Tedici: "Come nel 2016 da maggio siamo entrati in una fase eccezionale di El Nino, il fenomeno associato all’anomalo riscaldamento delle acque del Pacifico orientale. Proprio come nel 2016, potremmo avere nelle prossime settimane un Super El Nino con uno scarto di temperatura marina superiore ai 2°C: tutto questo calore inciderebbe sulla chiusura del 2023 spingendo l’anno verso il caldo record".

L'ordinanza del sindaco Gualtieri

Intanto da giovedì 15 novembre i riscaldamenti a Roma potranno essere accesi, come stabilisce l'ordinanza firmata dal sindaco Gualtieri, per un massimo di undici ore giornaliere comprese tra le 5.00 e le 23.00. Nelle scuole e negli edifici pubblici invece la temperatura massima interna non dovrà superare i 21 gradi.