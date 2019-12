Finlandia, Sanna Marin sarà la premier più giovane del mondo

FINLANDIA - La 34enne Sanna Marin, scelta dal partito socialdemocratico finlandese quale primo ministro in sostituzione del dimissionario Antti Rinne (57 anni), sarà la premier più giovane del mondo. I socialdemocratici finlandesi hanno scelto l'attuale ministra dei Trasporti come nuova leader del partito e futura premier del Paese scandinavo. Con i suoi 34 anni, Marin, che si prevede sarà confermata premier in Parlamento in settimana, è destinata a diventare la premier più giovane del mondo, alla guida di una coalizione di cinque partiti, tutti guidati da donne: le 32enni Li Anderson (Alleanza di sinistra) e Katri Kulmuni (Partito di centro), la 34enne Maria Ohisalo (Verdi) e la 55enne Anna-Maja Henriksson (alla guida del Partito popolare svedese). Rinne si è dimesso la scorsa settimana dopo che gli alleati di governo gli avevano ritirato la fiducia per il modo in cui aveva gestito lo sciopero dei dipendenti delle Poste.

Marin: “Non conta l’età, ma perché sono entrata in politica”

“Non ho mai pensato alla mia età o al mio genere, io penso al perché sono entrata in politica e alla cose che ci hanno fatto vincere tra gli elettori”, ha risposto Sanna Marin a chi le chiedeva di commentare sulla sua giovane età. “Abbiamo molto lavoro da fare per ricostruire la fiducia”, ha poi aggiunto.

Zingaretti: “Elezione Marin bellissima notizia per l'Europa”

"Complimenti e buon lavoro a Sanna Marin, nuova premier della Finlandia. La sua elezione è una bellissima notizia per l'Europa!". Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha commentato la nomina su Twitter.