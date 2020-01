Congresso di Berlino, Di Maio: "Passi avanti per la Libia"

ROMA - "La conferenza di Berlino (sulla Libia, n.d.r.) ha raggiunto i risultati che si era data. Non sono stati risolti tutti i problemi, ma è stato compiuto il passo in avanti che aspettavamo. Tutti gli attori al tavolo, coinvolti nel conflitto in Libia, hanno infatti firmato una dichiarazione finale che contiene quanto richiesto dall'Italia in queste settimane": è quanto scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, secondo il quale "bisogna comunque essere cauti e continuare a lavorare ogni giorno".

"Avanti con dignità e determinazione"

"Insieme al presidente Conte oggi lo abbiamo fatto con dignità e determinazione - scrive ancora Di Maio - senza troppi proclami, senza rincorrere slogan elettorali. Concretezza e pragmatismo, come l'Italia chiede da tempo anche all'Ue". "La Libia - conclude il ministro - dista poche centinaia di chilometri dalle nostre coste e non permetteremo mai che la minaccia terroristica possa incidere sulla sicurezza nazionale del nostro Paese".