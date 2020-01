Liliana Segre interromperà gli incontri nelle scuole ad aprile

ROMA - Liliana Segre concluderà ad aprile i suoi incontri nelle scuole, ma questo "non vuol dire che non continuerà a testimoniare la sua esperienza". A spiegarlo all'Ansa è il figlio dell'89enne senatrice a vita e sopravvissuta ad Auschwitz. Luciano Belli Paci ha detto che la senatrice "dopo 30 anni di continui appuntamenti è provata", ma ha in programma un "ultimo, grande incontro" tra qualche mese in provincia di Arezzo.