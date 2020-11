De Luca furioso con De Magistris: "Un imbecille che litiga da solo"

NAPOLI - E pensare che la conferenze era iniziata con toni bonari, di apertura all'appello di coesione di Mattarella, e invece pare che De Luca non abbia affatto deposto le armi contro i "nemici" politici: " Dobbiamo fare tutti gli sforzi possibili per garantire il massimo di unità e collaborazione con il governo", ha esordito il presidente della Campania nel consueto comizio online del venerdì. E'stata però soltanto una parentesi, prima che la sua solita "tempra" prendesse il sopravvento.

De Luca: "Campania zona rossa? Al massimo rosè"

Insulti a De Magistris, non risparmiati neanche Speranza e Spadafora

Dopo pochi minuti, difatti, i toni si accendono: "C'è un imbecille a Napoli - il riferimento è chiaro e palese al sindaco di Napoli Luigi De Magistris, che però non nomina mai- che litiga da solo e non ha mosso un dito contro il Covid". Successivamente attacca il Ministro Speranza, definendo "una cialtronata l' invio degli ispettori in Campania", Spadafora, definendolo "uno sciacallo" e Bonafede, chiamandolo senza troppi fronzoli "improbabile ministro Bonanotte". Ha infine chiosato con il protagonista preferito delle sue invettive, Luigi Di Maio: "Ha detto delle bestialità ed è un coniglio per non aver accettato la sfida a un dibattito in tv."