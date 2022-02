Putin, patrimonio da capogiro: ecco quanto guadagna

Putin: guadagni e immobili da capogiro

Per il The Guardian, Putin è al nono posto tra i potenti della Terra con un guadagno annuale di ben 136.000 dollari. Inferiore ad altri leader mondiali come Joe Biden. Il politico, oltre all’enorme disponibilità economica, ha un appartamento di 153 metri quadrati in cui abita, oltre a varie proprietà, “come ad esempio un terreno da 1500 metri quadrati e un altro piccolo appartamento da 77 metri quadrati”, scrive Money. Chiaramente sono solo stime e non c’è nulla di ufficiale.