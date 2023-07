Incredibile Sgarbi: da sindaco convoca la giunta comunale in piscina

ARPINO - Un bagno in piscina e poi la politica. Vittorio Sgarbi , sindaco di Arpino, piccolo paese che si trova in provincia di Frosinone, ha convocato la giunta comunale mentre era in acqua, pubblicando dei brevi video sul suo profilo Instagram seguito da oltre 600.000 persone.

Vittorio Sgarbi sindaco di Arpino, il messaggio social

"Siamo ad Arpino, in un casale con questa bella piscina e, per non perdere né il piacere dell’estate né le funzioni di sindaco, riuniamo qui la giunta – ha detto Vittorio Sgarbi – per valutare alcune cose da fare durante l’estate per questa città che vive della sua assoluta potenza e che possa dare delle occasioni anche a chi non è mai stato qui e che possa capire perché io abbia scelto di venirci, trovando persone di grande sensibilità. Esco da qui per rispettare il presente, il passato e il futuro di Arpino". Ancora una volta il 71enne politico e critico d'arte spicca per anticonformismo.