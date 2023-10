Galliani 'eredita' il seggio di Berlusconi in Senato: "Lo dedico a Silvio"

MONZA - Vittoria elettorale per Adriano Galliani, candidato per il centrodestra alle suppletive per il collegio del Senato di Monza e Brianza che 'eredita' così il seggio che fu di Silvio Berlusconi ed era rimasto vacante dopo la morte del 'Cavaliere'. "È una vittoria dedicata solo a lui, a cui io sono grato per tutta la vita" ha detto Galliani ai cronisti arrivando al comitato elettorale, dove è scattata la festa per il successo.