Elodie dice tutto: le foto hot, Ornella Vanoni e il corpo nudo

"A me piace l’idea di dare fastidio senza fare niente di male. Quello che mi rende davvero felice è essere libera di essere me stessa, sia i lati oscuri, che quelli più luminosi". Elodie, ospite dell'ultima puntata di Che Tempo che Fa, in onda su NOVE, ha parlato del suo ultimo successo musicale Red Light e delle foto apparse recentemente e che la ritraevano completamente nuda.