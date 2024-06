Lorenzo Casini nuovo rettore della Scuola Imt di Lucca: i complimenti di De Laurentiis

ROMA - Lorenzo Casini, professore in diritto amministrativo, sarà il rettore della Scuola Imt di Lucca per il triennio 2024-2027. Succederà a Rocco De Nicola, che ha guidato la Scuola dal 2021 al 2024. Il nuovo rettore è stato eletto dalla comunità accademica alla prima tornata elettorale che si è svolta oggi, ottenendo la maggioranza assoluta dei voti, pari a 214 voti su 303 voti totali. In totale, si spiega, ha votato "il 73,01% degli aventi diritto, per un totale di 303 su 415. Le schede bianche sono state 23". "Ringrazio tutti i membri della comunità della Scuola Imt - commenta Casini - non solo per la fiducia e per il sostegno, ma anche per il ruolo fondamentale che hanno avuto tutti, colleghi, ricercatori, tecnici amministrativi e allievi nell'indicarmi le priorità per il prossimo triennio. La Scuola Imt è una risorsa strategica per Lucca, per il territorio e per il Paese: sarà importante proseguire il percorso di integrazione con la città e di sempre maggior internazionalizzazione della Scuola, potenziando il sistema campus e valorizzando tutte le sue professionalità". Casini entrerà formalmente in carica l'1 novembre prossimo, dopo la nomina ufficiale da parte del ministero dell'Università e della ricerca.