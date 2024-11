Elezioni Usa diretta Trump, le reazioni del mondo dello sport LIVE

E' stata una lunga notte. Le elezioni Usa stanno per emettere il verdetto: il repubblicano Donald Trump è involato verso la vittoria e sta per diventare il più vecchio presidente ad insediarsi alla Casa Bianca, all'età di 78 anni. Si trova indietro in tutte le proiezioni Kamala Harris, la numero uno dei democratici. Segui le reazioni del mondo dello sport in diretta...

10:17

Nba, problemi per Joel Embiid

Mentre Trump festeggia le elezioni arriva una notizie particolare dell'Nba. Slitta, infatti, il rientro del centro dei Philadelphia 76ers, Joel Embiid, sospeso dalla Nba per tre partite (con salario decurtato) per aver spintonato un membro dei media. La sospensione di Embiid scatterà con la prossima partita della stagione regolare per la quale è idoneo e in grado di giocare. L'Mvp Nba 2023 ha urlato e alla fine spinto l'editorialista del Philadelphia Inquirer Marcus Hayes in una lite nello spogliatoio sabato sera. Hayes aveva menzionato il defunto fratello del sette volte All-Star e suo figlio, entrambi di nome Arthur, e aveva messo in dubbio la professionalità e l'impegno di Embiid non essendo in forma dopo aver giocato alle Olimpiadi di Parigi.

10:01

Trump, i sostenitori nel mondo dello sport

Il tycoon è sostenuto dalla leggenda del wrestling Hulk Hogan, ma anche dalla star dell boxe Mike Tyson. Altri sportivi com Danica Patrick, Andrew Tate, Ottis Anderson, Nick Bosa, Colby Covington e il quarterback Brett Favre sono "tifosi" di Trump.

9:45

Gli sportivi che tifano per Kamala Harris

Anche Andy Roddick, Coco Gauff, Megan Rapinoe e Carl Lewis hanno spinto per vedere la Harris presidente degli Stati Uniti.

9:25

Elezioni Usa, il voto dei campioni

Nei giorni scorsi LeBron James, Steph Curry, Steve Kerr e Gregg Popovich si sono schierati apertamente dalla parte di Kamala Harris. "Di cosa stiamo parlando qui? Quando penso ai miei figli, alla mia famiglia e a come cresceranno, la scelta è chiara. Vota per Kamala Harris!" le parole affidate ai social da Lebron che era contrario al secondo mandato di Trump.

8:43

Donald Trump sale sul palco e festeggia

"Questa è una magnifica vittoria che ci consentirà di rendere l'America di nuovo grande. Questo è un movimento mai visto prima, questo è il più grande movimento della storia. Sistemeremo tutto", lo ha detto Donald Trump nel suo discorso della vittoria al Convention Center di Palm Beach, dopo che Fox l'ha proiettato vincitore. Ancora: "L'America ci ha dato un mandato senza precedenti, aiuteremo il Paese a guarire e combatterò tutti i giorni per voi fino all'ultimo respiro. Sarà l'età dell'oro dell'America".

