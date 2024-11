Elezioni Usa Trump, le reazioni del mondo dello sport

17:32

Chi è De Chambeau, “amico” di Trump

DeChambeau è uno degli uomini di punta della LIV Golf, la Superlega araba finanziata dal fondo sovrano dell'Arabia Saudita, il Pif, i cui eventi annuali spesso si giocano sui campi del tycoon. E adesso c'è attesa di capire quale ruolo possa recitare Trump nelle trattative (che durano ormai da due anni) tra il PGA Tour, il massimo circuito americano maschile, e la LIV, volte a creare un circuito globale del golf.

17:02

Con Trump sul palco anche il golfista DeChambeau

Dopo il successo nelle elezioni, durante il suo discorso a Palm Beach, in Florida, Donald Trump ha chiamato sul palco anche il golfista Bryson DeChambeau, due volte vincitore dello US Open (nel 2020 e nel 2024). "Dov'è, sta colpendo palline?", ha chiesto il 47° presidente degli Stati Uniti, rivolgendosi al campione Major, che ha 'risposto' con un sorriso. Lo scorso luglio, Trump è stato l'ospite speciale del programma del golfista californiano, "Break 50".

16:29

Trump e la promozione delle Olimpiadi

“Dal giorno in cui sono entrato in carica, ho fatto tutto ciò che era in mio potere per assicurarmi che Los Angeles proponesse una offerta vincente. Ora, per la terza volta nella storia, la città di Los Angeles - la "Città degli Angeli" - solleverà ancora una volta la Torcia Olimpica e accoglierà i più grandi atleti del mondo”. Così Trump nel lontano 2020.

15:58

Trump sarà anche il presidente delle prossime Olimpiadi

Donald Trump sarà anche il presidente che aprirà i prossimi giochi olimpici in programma a Los Angeles nel 2028.

15:21

Tom Brady e quel voto per Trump

L’ex giocatore di football americano, che in carriera ha vinto 7 Super Bowl e sui social vanta più di 15 milioni di follower, si è schierato fin dall’inizio con Donald Trump. Al momento però, nessun commento sulla vittoria di Donald.

14:50

USA, ci sarà anche la Coppa del Mondo

L'edizione 2026 dei Mondiali d calcio si giocherà dall'altra parte del Mondo con le partite in programma tra Stati Uniti, Messico e Canada.

14:24

Mondiali per club USA nel 2025

La nuova competizione per club della FIFA andrà in scena a giugno e luglio 2025 con 32 squadre che si giocheranno il tetto del mondo negli Stati Uniti.

13:42

Le parole di Trump

“Voglio ringraziare il popolo americano per lo straordinario onore di essere stato eletto 47esimo presidente", ha detto Trump, accompagnato sul palco da tutta la famiglia, con la moglie Melania e i figli, promettendo alla folla di sostenitori che "aiuteremo il Paese a guarire".

13:23

Gli sportivi contro Trump: chi erano

Alcuni sportivi americani, fin dal primo giorno, si erano schierati contro Trump. Soprattutto i campioni dell’NBA come LeBron e Curry.

12:50

Dana White (Ufc): "Karma"

Dana White, ceo e presidente dell'Ultimate Fighting Championshipche (Ufc), ha preso parola sul palco di Palm Beach dopo il discorso della vittoria di Trump e ha parlato di "karma" riferendosi al voto degli americani che ha premiato il tycoon. Ancora: "Nessuno merita questo più di lui e della sua famiglia. Questo è ciò che accade quando la macchina si mette contro di te. Non sono riusciti a fermarlo. Lui è andato avanti. È l’uomo più resiliente che abbia mai incontrato in vita mia".

12:43

Trump presidente, i numeri

Donald Trump ha superato la soglia dei 270 grandi elettori necessari per essere eletti alla Casa Bianca. Attualmente sono 276, con i dieci grandi elettori ottenuti con la vittoria nello stato del Wisconsin.

12:37

Infantino si congratula con Trump

"Congratulazioni, signor Presidente! Avremo una grande Coppa del Mondo Fifa e un grande Mondiale Fifa Club negli Stati Uniti d'America! Il calcio unisce il mondo!". Lo scrive il presidente della Fifa, Gianni Infantino, su X rivolgendosi a Donald Trump in merito alla rielezione a presidente degli Stati Uniti.

11:50

Harry e Meghan, notte da incubo dopo la vittoria di Trump

Il figlio di Re Carlo ora potrebbe scappare dagli Stati Uniti. APPROFONDISCI

11:40

Trump Jr. deride la Harris: lo spunto arriva dal Super Bowl

Donald Trump Jr. ha deriso su X Kamala Harris riusando la famosa frase, diventata virale, in cui Harris parlando al telefono con Joe Biden dopo la vittoria del 2020 gli disse: "We did it Joe", 'ce l'abbiamo fatta Joe'. Ripubblicando un tweet di Joe Biden relativo al risultato del Super Bowl di febbraio, Trump Jr. ha scritto: "Ce l'abbiamo fatta Joe!!!". "Ce l'abbiamo fatta Joe" è diventato in breve tempo un meme che ha spopolato su Internet, ma ora è stato ripreso anche dai repubblicani per celebrare la vittoria di Trump.

11:24

Tom Brady amico di Trump

L’ex quarterback dei New England Patriots Tom Brady non ha mai detto pubblicamente di essere un fan di Trump, ma i due sono amici. Anni fa il tycoon ha dichiarato di aver ricevuto una telefonata da parte di Brady in cui gli diceva di aver votato per lui. Tom è stato anche paparazzato con un cappellino pro Trump.

10:57

Elon Musk sponsor di Trump

Uno degli uomini più ricchi del mondo - proprietario di Tesla, del social network X e Space X - ha sostenuto Trump nella corsa alla Casa Bianca economicamente (130 milioni di dollari) e non solo. Poche ore fa Musk ha postato una foto di un razzo scrivendo: "Il futuro sarà fantastico". Dal palco il prossimo presidente degli Usa ha definito Elon "un supergenio". Le azioni di Tesla stanno volando alla borsa.

10:47

Elezioni Usa, la posizione di Stephen Curry

Nelle ultime ore Stephen Curry ha invitato gli americani al voto sui suoi social, confermando di essere un sostenitore della Harris e condividendo le parole di Michelle Obama. Di più. Ad agosto ha fatto una breve apparizione alla Convention dei democratici dichiarando: “Si tratta di preservare la speranza e la fiducia nel nostro Paese, assicurandoci che le famiglie possano essere accudite nei momenti più preziosi. L'anno scorso ho incontrato Kamala con il mio team alla Casa Bianca e posso dirvi una cosa che sapevo allora e che so sicuramente anche adesso: lo Studio Ovale le si addice molto”. Il suo sostegno, insieme a quello di tante stelle della Nba, però non ha spostato gli equilibri: Trump di fatto ha vinto la corsa alla Casa Bianca.

10:17

Nba, problemi per Joel Embiid

Mentre Trump festeggia le elezioni arriva una notizie particolare dell'Nba. Slitta, infatti, il rientro del centro dei Philadelphia 76ers, Joel Embiid, sospeso dalla Nba per tre partite (con salario decurtato) per aver spintonato un membro dei media. La sospensione di Embiid scatterà con la prossima partita della stagione regolare per la quale è idoneo e in grado di giocare. L'Mvp Nba 2023 ha urlato e alla fine spinto l'editorialista del Philadelphia Inquirer Marcus Hayes in una lite nello spogliatoio sabato sera. Hayes aveva menzionato il defunto fratello del sette volte All-Star e suo figlio, entrambi di nome Arthur, e aveva messo in dubbio la professionalità e l'impegno di Embiid non essendo in forma dopo aver giocato alle Olimpiadi di Parigi.

10:01

Trump, i sostenitori nel mondo dello sport

Il tycoon è sostenuto dalla leggenda del wrestling Hulk Hogan, ma anche dalla star dell boxe Mike Tyson. Altri sportivi com Danica Patrick, Andrew Tate, Ottis Anderson, Nick Bosa, Colby Covington e il quarterback Brett Favre sono "tifosi" di Trump.

9:45

Gli sportivi che tifano per Kamala Harris

Anche Andy Roddick, Coco Gauff, Megan Rapinoe e Carl Lewis hanno spinto per vedere la Harris presidente degli Stati Uniti.

9:25

Elezioni Usa, il voto dei campioni

Nei giorni scorsi LeBron James, Steph Curry, Steve Kerr e Gregg Popovich si sono schierati apertamente dalla parte di Kamala Harris. "Di cosa stiamo parlando qui? Quando penso ai miei figli, alla mia famiglia e a come cresceranno, la scelta è chiara. Vota per Kamala Harris!" le parole affidate ai social da Lebron che era contrario al secondo mandato di Trump.

8:43

Donald Trump sale sul palco e festeggia

"Questa è una magnifica vittoria che ci consentirà di rendere l'America di nuovo grande. Questo è un movimento mai visto prima, questo è il più grande movimento della storia. Sistemeremo tutto", lo ha detto Donald Trump nel suo discorso della vittoria al Convention Center di Palm Beach, dopo che Fox l'ha proiettato vincitore. Ancora: "L'America ci ha dato un mandato senza precedenti, aiuteremo il Paese a guarire e combatterò tutti i giorni per voi fino all'ultimo respiro. Sarà l'età dell'oro dell'America".

Washington