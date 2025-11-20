Bufera su Meghan Markle: "Dovete chiamarmi duchessa del Sussex". Perchè la frase fa discutere

LONDRA (Inghilterra) - Buckingham Palace è lontana migliaia di chilometri, i ruoli ufficiali sono stati revocati da diverso tempo eppure dall’altra parte dell’oceano Meghan Markle ha la pretesa di continuare a essere associata alla Royal Family. Le liti a corte non sono mai mancate, ma dalla dipartita della Regina Elisabetta sembrano essersi ulteriormente acuite. Negli ultimi giorni la Casa Reale è stata scossa dalla richiesta del Principe Wlliams di diventare immediatamente Re al posto di suo padre Carlo III. E, lontano da Londra, anche Harry e Meghan continuano a far discutere.