Bufera su Meghan Markle: "Dovete chiamarmi duchessa del Sussex". Perchè la frase fa discutere
LONDRA (Inghilterra) - Buckingham Palace è lontana migliaia di chilometri, i ruoli ufficiali sono stati revocati da diverso tempo eppure dall’altra parte dell’oceano Meghan Markle ha la pretesa di continuare a essere associata alla Royal Family. Le liti a corte non sono mai mancate, ma dalla dipartita della Regina Elisabetta sembrano essersi ulteriormente acuite. Negli ultimi giorni la Casa Reale è stata scossa dalla richiesta del Principe Wlliams di diventare immediatamente Re al posto di suo padre Carlo III. E, lontano da Londra, anche Harry e Meghan continuano a far discutere.
Meghan, la duchessa del Sussex
La moglie di Harry Windsor - secondogenito di Re Carlo III e Lady Diana - pur avendo perso i ruoli ufficiali all’interno della Royal Family, avrebbe la pretesa di essere annunciata come la Duchessa del Sussex. Negli ultimi tempi, in più di un’occasione la moglie di Harry è stata presentata in tal modo, pur non avendo più nulla a che fare con la Royal Family. Harry Windsor e la Duchessa del Sussex continuano a ostentare i titoli nobiliari, anche se a Buckingham Palace sono ben felici del loro esilio volontario in California.