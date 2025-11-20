Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 20 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Bufera su Meghan Markle: "Dovete chiamarmi duchessa del Sussex". Perchè la frase fa discutere© EPA

Bufera su Meghan Markle: "Dovete chiamarmi duchessa del Sussex". Perchè la frase fa discutere

La moglie del secondogenito di Re Carlo III resta aggrappata ai titoli nobiliari, ma a Londra ha perso tutti i ruoli ufficiali della Royal Family
1 min
TagsRoyal FamilyLondraBuckingham Palace

LONDRA (Inghilterra) - Buckingham Palace è lontana migliaia di chilometri, i ruoli ufficiali sono stati revocati da diverso tempo eppure dall’altra parte dell’oceano Meghan Markle ha la pretesa di continuare a essere associata alla Royal Family. Le liti a corte non sono mai mancate, ma dalla dipartita della Regina Elisabetta sembrano essersi ulteriormente acuite. Negli ultimi giorni la Casa Reale è stata scossa dalla richiesta del Principe Wlliams di diventare immediatamente Re al posto di suo padre Carlo III. E, lontano da Londra, anche Harry e Meghan continuano a far discutere.   

Meghan, la duchessa del Sussex

La moglie di Harry Windsor - secondogenito di Re Carlo III e Lady Diana - pur avendo perso i ruoli ufficiali all’interno della Royal Family, avrebbe la pretesa di essere annunciata come la Duchessa del Sussex. Negli ultimi tempi, in più di un’occasione la moglie di Harry è stata presentata in tal modo, pur non avendo più nulla a che fare con la Royal Family. Harry Windsor e la Duchessa del Sussex continuano a ostentare i titoli nobiliari, anche se a Buckingham Palace sono ben felici del loro esilio volontario in California.  

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Politica

Da non perdere

Re Carlo furioso con William!Kate e William, un party per il trasferimento

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS