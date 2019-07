Olbia, live Jovanotti: in ventimila per l'eterno “ragazzo fortunato”

OLBIA - Era annunciato come l'evento clou dell'estate in Sardegna e così è stato. Il Jova Beach Party ha fatto il botto. Dalle quattro del pomeriggio sino a tarda notte. Ventimila persone di tutte le età ieri 23 luglio a Olbia hanno sfidato un caldo torrido (la colonnina del mercurio è arrivata a segnare 37 gradi) pur di partecipare alla quinta data del "Jova beach party", la festa itinerante e sempre diversa che Jovanotti dal 6 luglio sta portando in giro nelle più famose spiagge italiane. Le banchine dell'Isola Bianca sono state trasformate in una enorme spiaggia per ospitare una delle tappe dello speciale tour estivo Jova Beach Party. L'unica data isolana dell'inedito e originalissimo tour di Lorenzo Jovanotti Cherubini è stata una grandissima festa. Una giornata dedicata alla musica, all'ottimismo e alla gioia, al pacifismo e all'ambiente, tutti temi di cui lo sbarbatello di "È qui la festa" - ormai 53enne - è diventato una sorta di profetico ambasciatore. Al di là della musica, al di là della passione per un genere o l'altro, Jovanotti l'ha fatta davvero grossa: un party di oltre otto ore, tre palchi, gruppi, dj, selecter ad alternarsi. E lui sempre lì, on stage, a saltare come un ragazzino in cerca di consacrazione. Un'energia irresistibile, che ha trascinato gli oltre 20mila spettatori, per i quali è stato come passare una giornata in spiaggia in compagnia dell'idolo che ha accompagnato, tra impegno sociale e ballate d'amore, oltre trent'anni delle loro esistenze. Con leggerezza, con l'idea di essere "un ragazzo fortunato".

Grande attesa e divertimento all'isola Bianca anche con Fiorello e Salmo

Con Jovanotti e la sua band, con i gruppi e gli artisti che per tutta la giornata si sono alternati tra musica dal vivo e consolle, a rendere unica la tappa olbiese del Jova Beach Party ci hanno pensato due ospiti speciali. Il primo, che si era auto-annunciato qualche giorno fa, è Fiorello. In vacanza in Sardegna, lo show man non ha voluto mancare l'appuntamento con Jovanotti, al quale lo lega una grandissima amicizia. I due sul palco hanno duettato, riso, scherzato e hanno commosso quando Jovanotti ha messo su l'indimenticabile interpretazione di "No potho reposare" (canto tradizionale sardo) di Andrea Parodi. Ma la ciliegina sulla torta è stata l'apparizione di Salmo, la cui ascesa nell'Olimpo del rap italiano e internazionale è partita proprio da Olbia, sua città natale. Confermando un'affinità artistica e umana insospettabile, il guru di "È qui la festa" e l'autore arrivato al top con "90Min" hanno mandato in visibilio una folla che, nonostante le tante ore di sole e di musica, non ne voleva sentire di ammainare bandiera. Con Jovanotti ha vinto il Comune di Olbia. Premiate la determinazione con cui il sindaco Settimo Nizzi e la sua squadra hanno fortemente voluto l'evento, la scrupolosità con cui tutto è stato organizzato, sino alla idea rivoluzionaria di trasformare il molo portuale in una spiaggia.