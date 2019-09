Ascolti al top per i canali sport e calcio di Sky: è il miglior weekend di sempre

MILANO - Ascolti al top nel weekend per i canali Sport e Calcio di Sky con il 5,86% di share, miglior fine settimana di sempre in termini di share tv. Nel complesso, sono stati 5 milioni 757 gli spettatori medi che hanno visto i match della 2^giornata di Serie A. In particolare, sabato alle 20.45 la diretta esclusiva di Juventus-Napoli ha raccolto oltre 2 milioni di spettatori medi, con uno share dell'11,6% (secondo miglior dato di share tv per un incontro tra Juve e Napoli). Lo studio pre partita è stato visto da 523 mila spettatori medi, mentre il post da 718 mila spettatori medi. Inoltre, il derby Lazio-Roma, ieri in esclusiva live dalle 18, ha avuto un’audience media complessiva di 1 milione e mezzo di spettatori con il 10,1% di share tv. In evidenza anche la Formula 1 con il Gran Premio del Belgio, in diretta esclusiva ieri dalle 15.10, visto su Sky da 1 milione 700 mila spettatori medi con il 13% di share. Si tratta del terzo miglior ascolto di sempre per un Gp di F1 su Sky, con la prima vittoria stagionale della Ferrari. Bene anche gli studi: il pre gara, con 484 mila spettatori medi, è il miglior risultato stagionale, mentre il post gara è stato seguito in media da 708 mila spettatori. Da segnalare anche l’Italia del basket, sabato mattina contro le Filippine, che ha raccolto davanti alla tv 272 mila spettatori medi.