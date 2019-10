Amici Celebrities: Pamela Camassa vince la prima edizione

ROMA - Si è conclusa mercoledì 23 ottobre, la prima edizione di Amici Celebrities. Il programma condotto inizialmente da Maria De Filippi e poi da Michelle Hunziker ha decretato il primo vincitore. Ad aggiudicarsi la vittoria in una finale ricca di emozioni è stata Pamela Camassa. La showgirl, incredula: “Grazie per avermi dato questa occasione, grazie Maria e grazie a te Michelle che sei arrivata in corsa ma sei speciale. Vorrei ringraziare tutti, ma sono tantissimi. Questa la dedico anche a Filippo”. La serata è stata condotta da Michelle Hunziker e in studio è arrivato il giudice speciale Loredana Bertè, che è andata ad aggiungersi alla giuria ‘residente’ composta da Platinette, Ornella Vanoni e Giuliano Peparini. La Camassa l’ha spuntata su Massimiliano Varrese, classificatosi secondo. Terzo posto per Filippo Bisciglia, mentre quarto posto per Ciro Ferrara.

Chi è Pamela Camassa

Nata a Prato 35 anni fa, nel 2000 ha partecipato al film ‘Via del Corso’ di Adolfo Lippi, nel ruolo della protagonista insieme a Laura Chiatti e Ilaria Spada. Nell'estate del 2002 ha vinto il titolo di ‘Miss Mondo Italia’ ma ha rinunciato a partecipare a Miss Mondo 2002 in segno di protesta verso il trattamento nei confronti delle donne del paese ospitante, ovvero la Nigeria. Nel settembre 2005 si classificò al terzo posto al concorso ‘Miss Italia’ 2005. Nel 2006 il suo esordio in tv come valletta di Carlo Conti nel programma in prima serata ‘I raccomandati’ su Rai 1. mentre nell'autunno 2006, in coppia con il ballerino Angelo Madonia, partecipa al talent show ‘Ballando con le stelle’ conquistando il secondo posto. Nel 2008 un altro salto di qualità affiancando Carlo Conti nel condurre la prima edizione de ‘I migliori anni’ su Rai1, mentre nel successivo autunno è tra i concorrenti della terza edizione del reality show ‘La talpa’ su Italia 1. Nel 2009 il suo ritorno in tv conducendo ‘Poker for Charity’ su La 7, mentre nel 2011 su Rai 1 è stata una delle concorrenti della prima edizione ‘Attenti a quei due - La sfida’, gareggiando per Max Giusti. Nell'autunno 2012 è concorrente alla seconda edizione di ‘Tale e quale show’ su Rai 1, tra le rivelazioni.

La dedica a Filippo Bisciglia

Durante la puntata, memorabile il confronto tra Pamela e Bisciglia, rivali sul palco ma compagni di vita. Ma quando si è trattato di dire a chi dedicherà questa vittoria, Pamela Camassa non ha avuto dubbi. Il primo pensiero è andato al suo fidanzato Filippo Bisciglia: "Questa vittoria la dedico a Filippo che è stato il mio compagno di viaggio. La dedico anche alla mia famiglia che ci teneva tantissimo a questa esperienza, poi alla mia nonna a cui mando un bacio e a tutte le persone che mi hanno votato e che mi hanno permesso di prendere questa coppa. Grazie".

Filippo Bisciglia: “Non volevo farlo insieme a Pamela”

Michelle Hunziker ha salutato Filippo ricordandogli che per molti è un cantante, oltre che un conduttore. Lui ha voluto ringraziare tutti, come da prassi, e in particolar modo Maria De Filippi e un’autrice, Sabina. A tal proposito ha rivelato che inizialmente non voleva accettare di partecipare ad Amici Celebrities: “Non volevo farlo insieme a Pamela. Invece ho vissuto anche questa esperienza insieme a te”. Non sono mancate parole d’affetto anche per il pubblico: “Per me cantare di fronte Ornella Vanoni è stato un onore. Mi porterò l’affetto che finalmente in uno studio sono riuscito a ricevere, da voi”.