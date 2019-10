Flavio Briatore ha una nuova fidanzata, 49 anni meno di lui

Flavio Briatore ha sempre avuto un gusto particolare per le donne bellissime, questa volta si tratterebbe di Benedetta Bosi, 20 anni (contro i 69 dell'imprenditore), originaria di Massa, studentessa di Legge, che sogna di fare il magistrato ed è iscritta dal 2017 all'Università degli Studi di Milano. I due si sarebbero conosciuti proprio nel capoluogo lombardo, trovando subito un'intesa. A lanciare la notizia, dedicando alla presunta coppia la copertina di questa settimana, è stato il settimanale "Chi", diretto da Alfonso Signorini. Briatore l'avrebbe invitata prima a Montecarlo, per poi portarla, dopo una capatina a Roma, a Malindi, in Kenya, per trascorrere qualche giorno di relax e svago nel suo Billionaire Resort. Dove, paparazzati dagli obiettivi del settimanale “Chi”, i due si sono visti affiatati e spensierati, nonché intenti a scambiarsi anche un tenero bacio.

Le donne di Flavio

Quello che ha dato voce alle indiscrezioni è stato il fatto che Briatore sia un suo follower Instagram, cosa strana visto che la ragazza non fa parte del mondo dello spettacolo. Oltre a questo, dei Benedetta Bosi si sa molto poco. Infatti, visto l’immediato interesse dei media nei suoi confronti, ha messo la privacy al suo account Instagram. Si sa però che è stata nel 2017 Miss Carnevale Pietrasantino. Poi come non si può ricordare la sua vecchia fiamma Naomi Campbell o Heidi Klum. Senza dimenticare la bellezza mediterranea di Elisabetta Gregoraci che ha incantato l’Italia dai suoi primi passi nel mondo dello spettacolo. La showgirl e l’imprenditore si sono detti addio dopo oltre dieci anni d’amore e la nascita di un figlio, Nathan Falco. Per amore del piccolo Flavio ed Elisabetta sono rimasti uniti anche dopo il divorzio, continuando a festeggiare insieme gli eventi importanti e trascorrendo in famiglia anche le vacanze. Ma proprio contro di lei l’imprenditore di recente ha reso noto il suo fastidio riguardo certi atteggiamenti dell’ex moglie, tanto da rivolgersi al suo avvocato.