Chiara Ferragni a Roma per la première di ‘Unposted'

ROMA – Ieri sera si è tenuta a Roma presso l'Auditorium Conciliazione la prima di ‘Chiara Ferragni Unposted’, documentario di Elisa Amoruso che traccia un ritratto della più potente fashion influencer del mondo e imprenditrice digitale. Il film non fiction, dopo il debutto al Lido di Venezia e i record in sala, sarà disponibile su Amazon Prime Video in tutto il mondo dal 29 Novembre. Chiara Ferragni, dopo la prima a New York, in occasione della quale aveva lasciato tutti senza parole con un completo "piumato", si è presentata in un elegante vestito lungo nero monospalla e con spacco vertiginoso dello stilista Gianbattista Valli, al suo arrivo ha percorso parte del pink carpet con Fedez, anche lui elegante in completo nero e camicia bianca. Davanti a una platea di invitati (per loro come benvenuto bottiglietta d'acqua firmata Ferragni e popcorn caramellati) l'influencer (che si era anche fermata fuori con i fan lungo le transenne, a fare selfie) si è detta onorata di presentare il film a Roma, "che è forse la mia città preferita nel mondo". Il documentario non racconta solo i momenti più glamour e felici della sua vita ma anche alcuni più difficili “perché possono venirne lezioni di vita, aiutarci a maturare”.

La folla impazzita

L’imprenditrice digitale ha baciato il marito Fedez davanti a fotografi e cameramen, facendo impazzire i fan assiepati da ore dietro le transenne nonostante la pioggia. La Ferragni è poi entrata all’Auditorium insieme alla regista del film, per una breve presentazione che precede la proiezione del lungometraggio. Il film sarà disponibile dal 29 novembre su Amazon Prime.

Chiara Ferragni brilla sul red carpet. E che bacio con Fedez

Il rapporto con gli hater

Con gli hater "ho avuto a che fare dai miei primi post a 16 - 17 anni. Ora cerco di rispondergli in maniera ironica, provo a trasformare il loro odio in qualcosa di cui ridere insieme. L'importante è non farsi influenzare, seguire la propria visione". Lo dice una raggiante Chiara Ferragni, all'Auditorium Conciliazione, dov'è arrivata con il marito Fedez per la proiezione evento di ‘Chiara Ferragni Unposted’, documentario di Elisa Amoruso che traccia un ritratto della più potente fashion influencer del mondo e imprenditrice digitale.

Gli outfit

Se per la premiére di Venezia aveva puntato tutto su un look da principessa, mentre per quella di Milano su una jumpsuit con una maxi cintura colorata, questa volta ha optato per un look total black. Chiara si è presentata all'evento di Roma con una creazione Haute Couture della collezione Primavera/Estate 2019 di Giambattista Valli, per la precisione un lungo abito monospalla con una pomposa manica corta e la gonna dal profondo spacco laterale che lasciava in bella mostra le gambe. Per completare il tutto ha scelto dei sandali dello stesso stilista con il tacco a spillo e delle catene gioiello, degli orecchini pendenti di diamanti e ha poi tenuto i capelli legati in una coda di cavallo alta con un ciuffo che le cadeva sul viso. Anche Fedez non è stato da meno in fatto di eleganza, ha infatti calcato il red carpet con un completo nero, abbinato a camicia bianca e mocassini di vernice. Insomma, i Ferragnez hanno dimostrato ancora una volta di non avere rivali quando si parla di stile.