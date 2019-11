Coldplay a impatto zero: niente tour per l'album "Everyday Life"

La band britannica Coldplay ha deciso di non fare tour nel mondo a causa di preoccupazioni ambientali. Il frontman Chris Martin ha detto alla BBC che la band non andrà in tournée per promuovere il suo ultimo album, “Everyday Life”, in uscita oggi, perché vuole impiegare del tempo per determinare come un tour possa essere green. Spiegando: "Saremmo delusi se non fosse carbon neutral". Chris Martin e compagni, che da tempo si battono per l'ambiente, hanno deciso di non cominciare a girare il mondo finché non riusciranno ad avere un impatto ambientalmente sostenibile e per questo non danno appuntamento preciso ai fan.

Perchè non vanno in tour

"Non faremo tour per quest'album" ha detto Martin alla BBC. "Ci prenderemo un po' di tempo nei prossimi anni per capire come andare in tour cercando non solo di essere sostenibili ma in che modo potremmo dare un beneficio all'ambiente. Tutti noi dobbiamo impegnarci nel miglior modo possibile per fare il nostro lavoro". Per adesso gli unici concerti sono quelli fatti in Giordania per il lancio di "Everyday Life", un doppio live che sarà fruibile in maniera gratuita su YouTube.

L'album

'Coldplay: Everyday Life - Live in Jordan' si terrà ad Amman e rispecchierà le due metà del doppio album: Sunrise e Sunset. Il concerto Sunrise inizierà alle ore 5 del mattino (ora italiana) e il concerto Sunset seguirà alle ore 15.00. È questa la prima volta che la band si esibisce in Giordania. Il 25 novembre, invece, si esibiranno a Londra nel suggestivo scenario del Museo di storia naturale e il ricavato verrà devoluto ad un'organizzazione a favore della salvaguardia dell'ambiente. Poi, stop ai concerti. Il WWF ha accolto con favore l'iniziativa dei Coldplay, dicendo: "È fantastico vedere artisti di fama mondiale schierarsi a protezione del pianeta". “Everyday Life” è stato prodotto da The Dream Team e vede la partecipazione di ospiti speciali come Stromae, Femi Kuti (musicista nigeriano figlio di Fela Kuti), Tiwa Savage (cantante, compositrice e attrice nigeriana) e Jacob Collier (giovane musicista già vincitore di due Grammy nel 2017), ma molte sono le curiosità di questo nuovo lavoro che è stato annunciato in modo originale, attraverso inserzioni pubblicitarie sulle pagine dei quotidiani di tutto il mondo. In questo album i Coldplay uniscono le culture orientali e occidentali, mostrandosi attenti ai problemi della povertà del mondo, dei diritti umani e delle discriminazioni sociali e religiose. Un brano ha il titolo in arabo e riprende un famoso poema di un poeta iraniano, un altro, 'Trouble in Town', vede la partecipazione nel coro dei bambini di una Onlus in Sud Africa a cui andranno i ricavi del pezzo. Ma le curiosità non sono finite: parti di documentari, canzoni di cantanti pakistani e commenti di incontri di boxe arricchiscono questo viaggio musicale. Non manca la famiglia: Moses, figlio di Chris Martin, è tra gli autori, oltre che nel coro con la sorella Apple, nel singolo che ha lanciato l'album, 'Orphans', mentre la moglie di Will Champion, Marianna, è nei cori di “Everyday Life”. Anche l'Italia è presente nell'album, sia con il produttore Davide Rossi, che in alcune delle canzoni (‘Church’, ‘Trouble in Town’ e ‘Arabesque’) che sono state registrate in Toscana, precisamente a Villa Tombolino a Bolgheri, in provincia di Livorno.