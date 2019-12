Emma Stone si sposa: l'anello di fidanzamento su Instagram

L'attrice 31enne ha annunciato sull'account Instagram del fidanzato la lieta notizia, condividendo una foto di coppia in cui mostra il bellissimo anello con cui lui le ha chiesto la mano. E il lui in questione è Dave McCary, 34 anni e autore al "Saturday Night Live". Si sarebbero conosciuti proprio grazie al programma comico, quando Emma Stone era stata una degli ospiti dello show nel 2016. La relazione sarebbe iniziata nel 2017.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @ davemccary in data: 4 Dic 2019 alle ore 4:42 PST

Emma Stone si sposa

Lo scorso gennaio, erano stati protagonisti di una rara apparizione in pubblico partecipando insieme ai SAG Awards. Qualche mese fa, Emma Stone aveva parlato di matrimonio e figli: "La mia prospettiva sui bambini è cambiata mentre crescevo. Non ho mai fatto la babysitter o cose così. Quando ero una teenager, mi dicevo che non mi sarei mai sposata e non avrei mai avuto figli - aveva detto a Elle - Ma poi, con l'età, ho cambiato idea: voglio davvero sposarmi, voglio davvero avere dei bambini".

Il selfie

L’autore di Saturday Night Live condivide sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae insieme alla nota attrice, premio Oscar di ‘La la land’, e con loro c’è anche un bellissimo anello. I due appaiono sorridenti e felici, con la mano di lei esposta in primo piano. Un selfie che vede sui loro volti un sorriso in cui è impossibile non notare la loro felicità. Il regista sembra abbia fatto la sua proposta di matrimonio all’attrice, che ha, a questo punto, immediatamente accettato. La foto condivisa su Instagram è accompagnata da due cuoricini rosa e naturalmente i commenti non sono tardati ad arrivare. Sono tanti i fan della coppia che commentano positivamente il post, congratulandosi. Tra i commenti appaiono anche volti noti del mondo del cinema, felici di vedere Emma e Dave consolidare il loro amore.