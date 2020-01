Brunori Sas, la data del Forum di Milano è già sold out

Al primo tour nei palazzetti, è andata sold out la data di Brunori Sas al Forum di Milano del 13 marzo. Il giro di concerti, prodotto da Vivo Concerti, conta 10 appuntamenti: dopo una data zero a Vigevano (29 febbraio), il tour farà poi tappa a Jesolo (3 marzo), Torino (7 marzo), Milano (13 marzo), Bologna (15 marzo), Firenze (21 marzo), Ancona (24 marzo), Roma (27 marzo), Napoli (28 marzo), Bari (3 aprile) ed infine a Reggio Calabria (5 aprile). Da domani poi sarà disponibile su Youtube il corto "L'insostenibile leggerezza dei social" voluto da Dario Brunori e scritto e realizzato in collaborazione con Michela Giraud. "E' nato prima il cantautore o l'influencer? E chi è più forte dei due?" - cita la presentazione de L'insostenibile leggerezza dei social - "Scopri chi avrà la meglio tra Brunori, che vuole restare saldo nel suo delicato sistema "monocromo" e Michela Giraud, che vuole abbatterne la quarta parete trascinandolo nell'urlato linguaggio dei social network".