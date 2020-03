Coronavirus, la malattia di Tom Hanks: "Grazie a chi ci aiuta"

ROMA - Dall'Australia, dove è in isolamento con la moglie Rita Wilson perché malati di Coronavirus, Tom Hanks ha inviato un nuovo messaggio di aggiornamento sui social media. "Thanks to the Helpers", grazie a chi ci aiuta: "Prendiamoci cura di noi e degli altri", ha scritto l'attore in un post su Instagram. La foto di accompagnamento è una colazione a base di due fette di pane tostato spalmate di Vegamite, la versione australiana della britannica Marmite, una crema salata fatta di estratti di lievito di birra. Tra le migliaia di commenti al post, tanti hanno obiettato alla quantità di pasta spalmata sul pane, di solito se ne usa molto meno e "diluita" col burro. Accompagna la colazione un piccolo canguro di pelouche con la bandiera australiana. Hanks aveva reso noto di essere stato contagiato dal Covid-19 mercoledì scorso e quello di oggi è il secondo aggiornamento dopo l'annuncio della diagnosi. Sia lui che la Wilson hanno 63 anni.

Hanks: "C'è tanta gente che ci aiuta"

L'ultimo aggiornamento di Hanks si ispira al personaggio da lui interpretato nel suo ultimo film ‘A Beautiful Day in The Neighborood’. Fred Rogers, il conduttore della trasmissione per bambini ‘Mister Rogers' Neighborood’, usava citare sua madre: “Mi diceva: 'guarda chi aiuta. Troverai sempre chi aiuta. Ancora oggi, specialmente in momenti di 'disastri' ricordo le parole di mia madre e mi conforta sapere che c'è tanta gente che ci aiuta, tanta gente che si prende cura degli altri nel mondo”.