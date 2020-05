Raggi: "Vasco Rossi al Circo Massimo per due concerti a giugno 2021"

ROMA - "Con orgoglio accogliamo la notizia ufficiale: Vasco Rossi a Circo Massimo per due live a giugno 2021. La ripartenza dell'economia e del lavoro passa anche attraverso questi grandi eventi". Così in un tweet la sindaca di Roma Virginia Raggi. Rimanere "vivo, sano e lucido fino a giugno 2021": con questo slogan Vasco Rossi ha annunciato le nuove date ufficiali del tour previsto per quest'anno a giugno e posticipato all'anno prossimo a causa della pandemia del Coronavirus. Il Vasco Non Stop Live Festival 2021 prevede cinque date: 13 giugno 2021 agli I-DAYS di Milano, 18 giugno a Firenze Rocks (Visarno Arena), 22 giugno all'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, 26 e 27 giugno al Circo Massimo Rock a Roma.