Franceska Pepe, il Milan e la rivelazione sulla corte dei calciatori

ROMA - Recentemente eliminata dal Grande Fratello Vip non senza polemiche per presunte irregolarità nel televoto, Franceska Pepe si è confessata in una lunga intervista al settimanale 'Chi': apertamente tifosa del Milan, la modella ha rivelato un particolare sul dietro le quinte del mondo del calcio, con cui è venuta in contatto. Alla domanda se i calciatori l'abbiano mai corteggiata, Franceska Pepe ha risposto: "Mi è capitato, ma non ho mai corrisposto i loro complimenti". La bella modella, insomma, non ha alcuna intenzione di cadere nel cliché di un flirt con qualche calciatore. Saprà resistere anche in futuro?

