Jeff Bridges e l'annuncio shock: "Ho il cancro"

LOS ANGELES - Nella notte fra il 19 e il 20 ottobre è arrivato l'annuncio shock di Jeff Bridges. "Nuove cose sono venute alla luce. Ho il linfoma". Sono queste le parole che l'attore californiano ha scritto sul suo profilo Twitter ufficiale, dove ha comunicato anche l'inizio delle cure. Il protagonista de Il Grande Lebowski ha dato la notizia utilizzando la battuta di uno dei film che lo ha reso celebre. Il post dello statunitense classe '49 continua: "Sebbene sia una malattia grave, sono fortunato ad avere una grande equipe di medici che mi segue e la prognosi è buona. Vi terrò aggiornati sulla mia situazione. Sono orgolioso e grato per il supporto che sto ricevendo dalla mia famiglia e dagli amici. Ringrazio anche tutti voi per gli auguri e per le preghiere". Infine, l'attore ha trovato anche il tempo per ricordare agli americani cosa fare: "Ricordatevi di andare a votare, insieme siamo forti". Bridges, che ha vinto l'Oscar come miglior attore protagonista nel 2010 per Crazy Heart, sta girando una serie per FX Channel, intitolata The Old Man, nella quale interpreta un agente della Cia in pensione che cerca di sfuggire al suo passato.