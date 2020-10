Addio a Sean Connery, l'attore è morto a 90 anni

È morto Sean Connery, lutto nel mondo del cinema e dello spettacolo. Il leggendario attore si è spento all’età di 90 anni. Tra i ruoli che lo avevano consacrato James Bond, ma non solo. Nel suo palmares si contano un Oscar, due premi Bafta e tre Golden Globe.

Sean Connery, premio Oscar per ‘Gli intoccabili’

Ha raggiunto la celebrità in tutto il mondo interpretando il personaggio di James Bond, recitando in ben sette film della saga nata nel ’53. Nominato 'Sir' dalla regina nel 2000, l'attore scozzese ha interpretato diversi altri film di successo tra cui 'Caccia a ottobre rosso', 'Indiana Jones e l'ultima crociata' e 'The Rock'. Ottenne l'oscar nel 1988 come attore non protagonista di 'Gli intoccabili', a fianco di Robert De Niro e Kevin Costner. Ad agosto aveva compiuto 90 anni.