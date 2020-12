Bufera De Blanck, insulti furiosi in diretta a Myriam Catania: "Stai zitta!"

ROMA - Scontro al Grande Fratello Vip tra Patrizia De Blanck e Myriam Catania, tra gli eliminati della quinta edizione. In studio la Contessa ha difeso Elisabetta Gregoraci dalle insinuazioni di Giulia Salemi. Quest'ultima e la conduttrice calabrese continuano a litigare per via di una vecchia vacanza in Sardegna. La Gregoraci ha accusato la Salemi di essere una scroccona e di aver fatto la carina con Flavio Briatore per ottenere in cambio omaggi al ristorante e in discoteca. Nella diatriba si è intromessa la De Blanck che dallo studio ha spifferato: "Briatore mi ha detto che Giulia ci provava ma lui non se la filava". Subito dopo la pubblicità la nobildonna ha mandato a quel paese la Catania: "Sei una scema! Non ho detto che Giulia è un pu****a". Signorini ha chiesto spiegazioni e Patrizia ha prontamente replicato: "Questa (Myriam, ndr) dietro non può dirmi che non posso dare della put**na alla Salemi, ma sei scema, cretina. Ho detto che ci ha provato e che lui non se la filava".