Regali di Natale originali: Gwyneth Paltrow lancia il Vulva Book e il Penis Book

ROMA - Siete alla ricerca di idee originali e stravaganti per i regali di Natale 2020? Provate i prodotti di Gwyneth Paltrow! Il Premio Oscar è oggi un'imprenditrice affermata e dopo la candela aromatizzata all'odore della vagina ha lanciato sul mercato due libri hot. Per le imminenti festività natalizie l'attrice ha promosso il Vulva Book e il Penis Book. 64 pagine dedicate alla “vulva post-strutturalista” da disegnare, condividere e stampare all’occorrenza, per “demistificare i genitali femminili“, come recita la descrizione del prodotto. Il costo è accessibile a tutti: poco più di 14 euro. Il Vulva Book include anche una confezione di matite colorate. “Le vulve non devono più essere rozzamente oggettivate o avvolte nel mistero! Tutti salutano la vulva! La vulva ti saluta!“, si legge nella descrizione del volumetto a luci rosse, già quasi sold out. Invece nel Penis Book si può trovare tutto, ma proprio tutto, sul tema, dalle dimensioni alla scienza dietro l’erezione in cinque fasi. “Per farla breve: se hai un pene, o ami qualcuno con un pene, questo è il libro da comprare”, è la didascalia che accompagna il curioso oggetto. I due libri sono disponibili su Goop, il sito di Gwyneth Paltrow dove è possibile acquistare altri interessanti sex toys dedicati al benessere psico-fisico.