Eurovision 2022, svelato il palcoscenico: “Un sole che rappresenta l’Italia”

È stato presentato il palcoscenico dell’Eurovision Song Contest 2022. Lo show, tornato in Italia dopo 30 anni grazie alla vittoria dei Maneskin, si svolgerà a Torino tra il 10 e il 14 maggio, con la conduzione di Alessandro Cattelan, Mika e Laura Pausini. A rappresentare l’Italia saranno Mahmood e Blanco, vincitori di Sanremo. A proposito del palco, è contraddistinto da un “sole cinetico”, così come lo ha definito la stage designer Francesca Montinaro. “Il Sole cinetico, fonte di spettacolari movimenti e giochi di luce, domina il palco e rappresenta l’attitudine di essere italiani, sempre in movimento, riottosi, creativi, accoglienti, passionali, intuitivi. Noi, siamo quelli con il sole dentro, è il nostro modo di stare al mondo. Il nostro è un paese palcoscenico nel quale siamo allo stesso tempo protagonisti e spettatori", ha dichiarato.