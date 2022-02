“Pamela Prati ha denunciato Barbara d’Urso”: tutta colpa del caso Mark Caltagirone

Pamela Prati sta agendo per vie legali contro Barbara d’Urso . Il motivo è presto detto: la vicenda risale a tre anni fa, quando la conduttrice Mediaset dedicò ore e ore dei suoi talk show al caso Mark Caltagirone , il “finto marito” dell’ex star del Bagaglino, esponendola a una gogna mediatica. A rivelarlo è stata Francesca Fagnani , che ha intervistato la Prati nel corso della nuova edizione del programma in onda su Rai 2 Belve .

Caltagirone gate: Pamela Prati da Francesca Fagnani

“Posso anticipare che per la prima volta rivela di aver denunciato Barbara D’Urso, che nei suoi programmi ha parlato a lungo del Caltagirone gate”, ha rivelato la giornalista. Pamela, tuttavia, non parlerà soltanto dello scandalo che l’ha travolta. “Non l’ho intervistata per il caso Mark Caltagirone. Mi interessava piuttosto raccontare un personaggio che ha segnato a suo modo un’epoca e il declino stesso di quell’epoca. Fa parte di un mondo che non esiste più e quando ha ricercato le luci della ribalta, le è esploso tra le mani qualcosa di surreale”, ha dichiarato la Fagnani a Il Fatto Quotidiano.