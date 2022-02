Ana Mena si vendica di Francesco Monte: “Sto volando!”, lo sfottò diventa virale

Francesco Monte colpito e affondato. Dopo aver perso la possibilità di rappresentare San Marino all’Eurovision, che ha scelto come suo portabandiera Achille Lauro, l’ex tronista di Uomini e Donne ha dovuto subire anche lo sfottò di Ana Mena. Monte aveva sbottato sui social durante il Festival di Sanremo, criticando Amadeus per aver scelto la spagnola. "Con tutti gli italiani che ci sono prendete una cantante spagnola”, aveva scritto sui social. Dopo aver assistito alla performance, non proprio indimenticabile di Francesco, Ana Mena - pur senza fare nomi - ha twittato: “Hahahahahaha sto volando”. Ogni riferimento è puramente casuale...