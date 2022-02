“Troppo botox e photoshop”, Nicole Kidman stroncata sui social

Non è piaciuta a tutti la copertina dedicata da Vanity Fair a Nicole Kidman. La diva di Hollywood, 54 anni, è apparsa in versione “pin up”, con gambe al vento e pancia scoperta. Forma strepitosa per l’attrice australiana, ma anche tanto ritocco e botox, come accusano i suoi detrattori. "Lei è sempre splendida, ma questo è davvero trash!", scrive un utente su Instagram. "Sembra un dipinto...". E ancora: "È un'attrice affermata con una nomination all'Oscar, perché l'hanno conciata come una collegiale", commentano altri. ”Sembra che abbiano incollato il suo viso sul corpo di qualcun altro... che tristezza, non la riconosco", affermano delusi alcuni follower che sottolineano come sia la pancia, sia gambe e piedi siano evidentemente ritoccati al computer.