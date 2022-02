Barù, “strani rumori dalla bocca”: interviene la regia del Gf Vip

Barù è stato rimproverato dalla regia del Grande Fratello Vip . Il concorrente ha emesso dei “ rumori ” dalla bocca, che hanno fatto “tremare” la Casa di Cinecittà. “Barù!”, urlano dalla regia. “Non si può ruttare nemmeno fuori ora? Non lo so, veramente”, ha risposto. Intanto Barù continua il suo rapporto con Jessica Selassié .

Barù e Jessica Selassié: c’è del tenero?

Lei si mostra molto interessata e vorrebbe anche qualcosa in più di un’amicizia. Lui però non è molto convinto. Ne ha parlato pochi giorni fa in camera con Soleil Sorge: “Mi dicono ‘le devi parlare chiaramente’ e io ho detto ‘non è che abbiamo avuto una storia e ci siamo lasciati. Ma di cosa stiamo parlando? Se mi piaci ti bacio. Poi mi dicono che arrossisco, ma non per quello, per altri motivi”.