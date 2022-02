Sonia Bruganelli e Adriana Volpe svelano chi vincerà il GF Vip

Chi vincerà il Grande Fratello Vip 6? "Io vorrei che vincesse Soleil ma credo che vincerà Lulù", ha dichiarato l'opinionista Sonia Bruganelli Verissimo. Adriana Volpe ha invece rimarcato: "Ques'anno ha vinto il triangolo amoroso tra Delia, Soleil e Alex. Comunque vada loro hanno appassionato. Siamo lì a criticarli, seguirli, infangarli, piuttosto che sostenerli, votarli. Delia poi è arrivata finalista. Per me hanno vinto loro, poi chi arriverà arriverà, ma questa è la loro edizione". La finale del GF Vip è prevista per il prossimo 14 marzo.