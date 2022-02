Teo Mammucari, bordate al GfVip: “Mi fa vomitare”

Teo Mammucari non è un fan del Grande Fratello Vip , anzi. Durante un’intervista rilasciata a Libero, il conduttore de Le Iene ha attaccato il reality show condotto da Alfonso Signorini . “ Dopo tre minuti vomito”, ha ammesso senza troppi giri di parole. La produzione ha più volte provato a ingaggiarlo come concorrente , senza successo. “Ci provano sempre e io li mando ogni volta affanc... è un genere che detesto”. Secondo Teo, inoltre, gli inquilini della casa starebbero semplicemente seguendo un copione scritto dagli autori. “È tutto finto, nella Casa non sanno nemmeno cosa sia il significato di amore”.

Solidarietà a Belen, stroncata dalle critiche

Mammucari ha recentemente condotto Le Iene al fianco di Belen Rodriguez. L’argentina è stata presa di mira sui social, soprattutto per gli interventi di chirurgia estetica e per l’inevitabile chiacchiericcio sulla sua vita privata. “Io sono per la critica, mai per il disprezzo - ha detto Teo -. Purtroppo quello che ho letto su Belen erano solo parole di disprezzo. Quello che mi spiace maggiormente è che le donne invocano sempre rispetto e solidarietà ma poi sono le prime a massacrarsi tra loro. La maggior parte degli insulti a Belen, che ho letto sui social, erano da parte di donne”, sottolinea.