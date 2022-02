Pio e Amedeo: "Abbiamo ripreso le registrazioni di Emigratis"

Pio e Amedeo di nuovo in tv con Emigratis . Il duo comico ha confermato che sta lavorando alla nuova edizione del fortunato programma Mediaset, che lascerà Italia Uno per traslocare su Canale 5. “Abbiamo ripreso le registrazioni di Emigratis. È un bel coraggio anche da parte di Canale 5 mandare in onda un format così, diciamo, particolare. Incontreremo grandi nomi del jet set e poi ci sarà una svolta finale che non possiamo spoilerare, ma sarà una bella svolta", hanno dichiarato a Facciamo finta che, il format radiofonico condotto da Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101. Le prime riprese si sono tenute tra Londra e Dubai.

"Sarà l'ultima edizione"

"Probabilmente chiuderemo definitivamente questa parentesi di Emigratis. L'idea per farci tornare è stata quella di far ripartire il mondo: speriamo davvero sia di buon auspicio per l'Italia far vedere come sta reagendo l'estero a questo post, speriamo, pandemia - hanno aggiunto Pio e Amedeo - Con Emigratis noi interpretiamo due personaggi che sono una sorta di nostro alter ego, che abbiamo visto crescere nel nostro quartiere, sono due personaggi scorretti, due che a tavola si mettono in canottiera anche se sono nel ristorante dove devi mantenere le regole del galateo”.