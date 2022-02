Paura in volo per Elton John: guasto idraulico per il suo jet privato

Elton John ha rischiato grosso. Il jet privato su cui stava volando dall'Inghilterra a New York ha avuto un guasto idraulico ed è stato costretto a tentare un atterraggio di emergenza, invertendo la rotta e dirigendosi verso l'aeroporto di Farnborough, situato a circa un'ora a sud di Londra. "Il tempo terribile e le raffiche epiche hanno reso quasi impossibile l'atterraggio. Due tentativi di atterrare sono falliti", ha raccontato un testimone al The Sun. "L'aereo è stato colpito dal vento e non ce l'ha fatta. Il muso dell'aereo era troppo verticale. L'aereo stava scendendo ed era a metà pista quando ha rinunciato all'atterraggio e ha ripreso quota".

Momenti di angoscia a bordo

Quando il primo tentativo di atterraggio si è rivelato troppo pericoloso, il pilota ha deciso di risalire e riavvicinarsi per ulteriori tentativi. L'aereo è tornato indietro ma il vento fortissimo lo ha fatto oscillare pericolosamente. Solo al terzo tentativo il jet di Elton John ha toccato terra in sicurezza. Il calvario in volo non ha scoraggiato il cantante, che si è subito imbarcato su un altro volo per New York, dove era atteso per alcuni concerti.