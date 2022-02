"Sophie Codegoni non paga i vestiti del GF Vip: stylist furioso"

Sophie Codegoni dovrà continuare la sua avventura al Grande Fratello Vip senza lo stylist Matteo Evandro. Secondo quanto rivelato dal settimanale Chi l'ex tronista di Uomini e Donne non avrebbe sborsato neppure un cent per la collaborazione con il giovane creativo, che segue tra gli altri pure Giulia Salemi. "Evandro è furioso con Sophie. Dopo averle mandato i vestiti per mesi, e averla seguita anche prima dell'ingresso, non ha ricevuto un euro rispetto a quanto pattuito. Così ha deciso di interrompere la collaborazione", si legge sulla rivista di gossip e cronaca rosa.