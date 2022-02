Lory Del Santo approda a L’isola dei famosi con il fidanzato

Comincia a prendere corpo il cast dell’edizione 2022 de L’isola dei famosi. Il reality show tornerà il 21 marzo su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi. Tra i naufraghi che approderanno in Honduras ci sarà anche Lory Del Santo. La showgirl sarà accompagnata nell’avventura dal fidanzato Marco Cucolo. “Parto con Marco però l’ho avvisato: se guarda le altre… - ha dichiarato la Del Santo a La NostraTv -. Lui non voleva partecipare, è terrorizzato. Non si è mai trovato a vivere in una situazione simile. Voglio essere una cellula impazzita all’Isola dei Famosi. E desidero osservare tutto con molta attenzione”. Per la coppia non sarà il primo reality show, avendo già partecipato alla quinta edizione di Pechino Express. Lory invece ha partecipato e trionfato alla terza edizione dello show, quando il programma andava ancora in onda su Rai 2 con Simona Ventura.