Aida Yespica: "Una storia con Delia Duran? Ecco la mia verità"

Aida Yespica e Delia Duran sono state insieme? A lanciare l'indiscrezione è stata la moglie di Alex Belli al Grande Fratello Vip. Si è parlato di un bacio, di un flirt, di una storia che però non è mai decollata. Dopo qualche settimana di silenzio Aida ha deciso di smentire tutto: "Quello che ha detto Delia è stato un malinteso, la conosco, siamo amiche, è una bella persona, ha un carattere piccante, caliente". A Casa Chi la Yespica ha aggiunto: "Quello che lei ha detto non è vero, non è mai stato così. Le voglio bene, siamo uscite insieme a cena nel nostro paese ma sempre a distanza. Io in queste cose non ci entro".