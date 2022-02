Che colpo per Silvia Toffanin! A Verissimo arriva Robert Pattinson

Silvia Toffanin si prepara ad accogliere nel salotto di Verissimo la star di Hollywood Robert Pattinson. L’attore, noto per aver vestito i panni del vampiro in Twilight, è attualmente impegnato nel tour promozionale del nuovo film The Batman di Matt Reeves, in cui interpreta per la prima volta il supereroe. “Un divo del cinema internazionale: sabato a #Verissimo, per la prima volta, il nuovo Batman… Robert Pattinson”, si legge nel post Instagram del programma. Le fan dell’attore inglese commentano impazzite. L’appuntamento è sabato 26 febbraio su Canale 5. Il cast di The Batman è composto anche da Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Andy Serkis e Colin Farrell.