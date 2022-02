Ben Stiller: ritorno di fiamma con l'ex moglie Christine Taylor

Ben Stiller e la moglie Christine Taylor sono tornati insieme. A dare l'annuncio l'attore, che ha mollato la collega cinque anni fa per poi ripensarci. A riavvicinare i due la pandemia. Complice il primo lockdown Ben e Christine sono tornati a vivere nella loro casa di famiglia, insieme ai due figli Ella di 19 anni e Quinlin di 16 anni . “Il nostro amore si è evoluto nel tempo. Ci siamo separati e siamo tornati insieme e ne siamo felici. È stato davvero meraviglioso per tutti noi. Inaspettato, una delle cose emerse dalla pandemia”, ha spiegato Stiller a Esquire.

La storia d'amore tra Ben Stiller e Christine Taylor

Ben Stiller e Christine Taylor si sono conosciuti nel 1999 durante lo show Heat Vision and Jack e dopo poco più di un anno si sono sposati, il 13 maggio 2000. Attori di successo, hanno recitato insieme in commedie cult come Zoolander e Palle al balzo - Dodgeball, Tropic Thunder e Zoolander 2, oltre che nelle serie Arrested Development e Curb Your Enthusiasm. Dopo due figli e 17 anni di matrimonio, nel maggio 2017 hanno annunciato la loro separazione per poi cambiare idea grazie al Covid-19.